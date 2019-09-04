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Глава Невского района по поручению Беглова осмотрел новые детские сады

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Глава Невского района по поручению Беглова осмотрел новые детские сады

Санкт-Петербург, 4 сентября. Глава Невского района Петербурга Алексей Гульчук осмотрел три новых детских сада, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова проводится инспекция новых дошкольных учреждений. Алексей Гульчук проверил, как работают детские сады в активно застраивающихся районах города.

Первый детский сад находится на Дальневосточном проспекте. Глава Невского района посетил его вместе с депутатом Госдумы Игорем Дивинским.

Глава Невского района по поручению Беглова осмотрел новые детские сады

Современное здание уже через несколько дней начнет принимать детей. Затем Гульчук проинспектировал детский сад на Русановской улице.

Он убедился, что застройщик выполнил распоряжение Александра Беглова о возведении социальных объектов. Даже если в микрорайоне нет земли под образовательные учреждения, ее нужно выкупать.

Глава Невского района по поручению Беглова осмотрел новые детские сады

Гульчук привел в пример детский сад в Общественном переулке. Он напомнил о поручении врио губернатора о выкупе помещения на первом этаже здания под ясли или поликлинику.

Глава Невского района подчеркнул, что поддержка и развитие социальной сферы в Смольном стоят на первом месте.

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