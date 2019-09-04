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Главный синоптик Петербурга назвал самый дождливый регион России

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Главный синоптик Петербурга назвал самый дождливый регион России

Санкт-Петербург, 4 сентября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что расстраивается, если прогноз погоды не сбывается.

Финский залив и Ладожское озеро сильно влияют на климат в Петербурге. Поэтому предсказывать погоду в Северной столице сложнее, чем в Москве. По словам Колесова, петербуржцы обычно жалуются, если прогноз погоды не сбывается.

«Объявляем грозу, она проходит на севере города, а на юге жители возмущаются, почему мы грозу не слышали», – сказал метеоролог, его цитирует «Петербургский дневник».

Погода часто меняется от того, что с Финского залива дует холодный ветер. Температура воздуха в центральных районах и на окраинах города может отличаться на 6-8 градусов, добавил Колесов.

Центр Петербурга больше нагревается от транспорта и инженерных сетей. Такие явления были замечены другими синоптиками в 50 крупных городах России.

Именно поэтому в маленьких городах намного легче делать прогнозы, поскольку факторов, влияющих на погоду, намного меньше. При этом Колесов объяснил, что является рупором Гидрометцентра России.

Он пояснил, что в метеорологическом ведомстве рассматривают все прогнозы и выбирают средний вариант. Более или менее точный прогноз можно сделать только на 5 дней.

При этом Петербург не считается самым дождливым регионом России. Больше всего осадков выпадает в Приморском крае, добавил Колесов.

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