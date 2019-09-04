«Оппозиция» выпустила книжку о том, как уличными погромами испортила петербуржцам Первомай

Санкт-Петербург, 4 сентября. «Оппозиция» представит в Петербурге книгу о митинге, прошедшем в Северной столице 1 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Лениздата».

Книга носит название «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». Автором стал Владимир Костюшев — социолог и профессор департамента прикладной политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики — Санкт-Петербург».

Мероприятие, которое пройдет 4 сентября при поддержке Правозащитного совета Петербурга и Института региональной прессы, начнется в 19.30 в Интерьерном театре, расположенном в доме №104 по Невскому проспекту. В представлении книги примут участие очевидцы событий, политики, участники шествия, юристы и правозащитники. Цель книги — оправдать действия участников митинга, которые устроили провокацию в праздничный день, и представить события в выгодном для «оппозиции» свете.

Отметим, что на самом деле никакого «разгона шествия» в Петербурге 1 мая не было. Правоохранители задерживали только нарушителей порядка проведения массовых мероприятий и вели себя предельно корректно. Местные власти согласовали шествие и даже утвердили специальный маршрут, однако «оппозиция» все равно устроила провокацию и испортила праздник петербуржцам.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, связанное с событиями 1 мая в Петербурге, которое показало, что провокации готовились заранее. При этом в качестве оплаты пытавшимся устроить массовые беспорядки в Северной столице предлагали алкоголь и наркотики.