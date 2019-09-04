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Мужчина устроил стрельбу по собакам в Ленобласти

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Мужчина устроил стрельбу по собакам в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 сентября. Жительница поселка Цвелодубово Ленобласти сообщила в полицию о стрельбе. Правоохранители проводят проверку.

Инцидент произошел 3 сентября в Выборгском районе. По словам женщины, стрельбу устроил 54-летний местный житель. Он рассказал, что несколько лет назад нашел в озере ружье.

При происшествии никто не пострадал. Как сообщила соседка стрелка, он открыть пальбу по собакам и угрожал сжечь ее дом, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что мигрант и россиянин напали на петербуржца и отобрали у него планшетный компьютер.

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