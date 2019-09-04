Неизвестные украли планшет у петербуржца, пригрозив ножом

Санкт-Петербург, 4 сентября. Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на мужчину в парадной дома на Канонерской улице в Петербурге.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в Адмиралтейском районе. По словам пострадавшего, двое неизвестных пригрозили ножом и отобрали у него сумку с планшетом.

Врачи диагностировали у мужчины ушибы и гематомы грудной клетки, он направлен на амбулаторное лечение. Мигранта из Узбекистана и россиянина изоблиличили в нападении, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербуржец надругался над несовершеннолетней девочкой.