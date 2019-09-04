Иностранец в Петербурге развращал школьницу в лифте

Санкт-Петербург, 4 августа. Жительница Петербурга заявила в полицию, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее дочери 2009 года рождения. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 2 сентября в грузовом лифте. Выяснилось, что в доме отсутствует система видеонаблюдения. Позднее правоохранители задержали мужчину 1994 года рождения.

Иностранный гражданин работает продавцом. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовное дела. Ранее сообщалось, что мужчина из Колпино совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.