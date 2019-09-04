Мужчина из Колпино надругался над несовершеннолетней девочкой

Санкт-Петербург, 4 сентября. Полиция задержала в Петербурге мужчину 1985 года рождения по подозрению в изнасиловании девочки 2011 года рождения, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 29 августа на улице Пролетарской. Неизвестный совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Позднее оперативная группа задержала злоумышленника из Колпино. Его изобличили в содеянном, возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что неработающий петербуржец надругался над несовершеннолетним мальчиком.