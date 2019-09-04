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Неработающий мужчина изнасиловал мальчика в Петербурге

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Неработающий мужчина изнасиловал мальчика в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Полиция задержала в Петербурге мужчину 1987 года рождения, который совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 2003 года рождения. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Заявление поступило в правоохранительные органы 2 сентября. Полиция возбудила уголовное дело, задержан неработающий гражданин.

Его полностью изобличили в том, что с 29 августа в нескольких местах он воспользовался несовершеннолетним и совершал насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что семиклассник развращал в школьном туалете мальчика.

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