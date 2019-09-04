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Семиклассник развращал двенадцатилетнего школьника в Петербурге

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Семиклассник развращал двенадцатилетнего школьника в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 сентября. В полицию обратилась жительница Петербурга и заявила, что ее сына 2007 года рождения развращал семиклассник. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Женщина рассказала, что инцидент произошел в туалете школы в апреле. По ее словам, мальчик 2004 года рождения, который учится в седьмом классе спецшколы, совершал развратные действия в отношении ее сына.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил женщину на пустыре в Петербурге.

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