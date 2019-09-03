Александр Беглов открыл рабочее движение на съезде с ЗСД в Курортном районе. ФАН-ТВ

Действующий глава города 3 сентября открыл движение транспорта на съезде с ЗСД в Курортном районе Петербурга. По поручению Александра Беглова строительство этой части развязки началось всего семь месяцев назад — рабочие построили ее в рекордно короткий срок. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме.

«Сделано в кратчайшие сроки, и цена объекта не превышает миллиарда, для таких сложных объектов это, можно сказать, дешево. Самое главное, что качественно и быстро», — отметил Эдуард Батанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Ожидается приток пользователей автомагистралью примерно в 10 000 человек — это жители округов Белоостров и Песочный Курортного района. Важное значение имеет ставший более транспортно доступным онкологический центр. Чтобы добраться до центра города, жителям района понадобится на полчаса меньше. А для тех, кто уже пользовался ЗСД раньше, протяженность поездки сократится на 12 км.

Немаловажную значимость имеет строительство путепровода на участке Санкт-Петербург — Бусловская. Но с этой головной болью множества жителей теперь тоже покончено. Демонтаж существующего железнодорожного переезда планируется в сентябре.