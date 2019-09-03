Движение на Большом Обуховском мосту в Петербурге ограничат до конца ноября

Санкт-Петербург, 3 сентября. Движение автотранспорта на Большом Обуховском мосту будет ограничено до конца ноября из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

«С 23 сентября по 24 октября 2019 года на 57-м километре внутреннего кольца КАД на вантовом мосту перекроют первую и вторую полосы движения», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 25 октября по 26 ноября будут перекрыты вторая, третья и четвертая полосы на Большом Обуховском мосту. В ходе ремонтных работ будет заменен деформационный шов. Во время ремонтных работ скорость движения автотранспорта по открытым полосам будет ограничена до 50 километров в час. Для полной замены шва специалистам необходимо два месяца, однако сроки ремонтных работ могут увеличиться из-за неблагоприятных погодных условий, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».