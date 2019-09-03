Владельцы «Единой карты петербуржца» сэкономят на проезде в метро

Санкт-Петербург, 3 сентября. Стоимость проезда в метро для обладателей «Единой карты петербуржца» составит 30 рублей. По мнению главы Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елены Церетели, эти изменения в очередной раз доказывают, что город становится все больше социальным.

Петербургская администрация сообщила, что с 1 сентября держатели «Единой карты петербуржца» смогут ездить на метро за 30 рублей. Скидка также предусмотрена для обладателей бесконтактных банковских карт платежной системы «Мир» — они будут платить за проезд 35 рублей. Такая система будет работать в Северной столице до конца года.

Церетели отметила, что введение «Единой карты петербуржца» — пример того, что город становится социальным. Она напомнила, что на карте мобилизуются все льготы, и это упрощает процедуру их получения.

«Бывает, что граждане даже не знают о том, что они могут претендовать на какую-то льготу, и в этом смысле ЕКП позволит расширить диапазон использования уже существующих преференций. На мой взгляд, это чрезвычайно удобно, а главное — справедливо», — сказала Церетели в беседе с «Невскими новостями».

Чиновница также напомнила, что раньше дети, прожившие в блокадном Ленинграде меньше четырех месяцев, не могли претендовать на некоторые льготы. Но временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов исправил эту ситуацию, подчеркнула она.

«Эту историческую несправедливость исправило нынешнее руководство города, и по поручению врио губернатора те преференции, которые оказываются на уровне региона, будут распространяться на всех детей, проживших в блокадном Ленинграде хотя бы один день», — добавила председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе.

На данный момент «Единой картой петербуржца» пользуются 85 тысяч человек. Общее число заявок на получение карты уже превысило 180 тысяч.