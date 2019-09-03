Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новый автобусный маршрут появится в Петербурге после открытия метро «Шушары»

53
0 Оставить комментарий

Новый автобусный маршрут появится в Петербурге после открытия метро «Шушары»

Санкт-Петербург, 3 сентября. Новый автобусный маршрут появится в Петербурге в связи с открытием новой станции метро «Шушары», сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Открытие станции метро «Шушары» запланировано на 5 сентября. В этот же день начнет действовать новый автобусный маршрут № 330.

Автобусы будут курсировать между станцией метро «Шушары» и остановкой «Колпино, Оборонная улица». Известно, что общественный транспорт будет следовать по маршруту Оборонная улица — улица Танкистов — улица Братьев Радченко — Пролетарская улица — бульвар Трудящихся — Заводской проспект.

Новый автобусный маршрут появится в Петербурге после открытия метро «Шушары»

С 5 сентября к метро «Шушары» также будет организован заезд автобусного маршрута №197. К новой станции метрополитена будут перенесены конечные пункты «коммерческих» маршрутов № К-293А и № К-296.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что три новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — откроются в предстоящий четверг, 5 сентября. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров