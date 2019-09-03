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Беглов открыл новую развязку ЗСД — Новое шоссе в Петербурге

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Беглов открыл новую развязку ЗСД — Новое шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов побывал на открытии рабочего движения по съезду с Западного скоростного диаметра на Новое шоссе.

Во вторник было открыто движение по съезду с ЗСД на Новое шоссе и автомобильному путепроводу участка Санкт-Петербург — Бусловская. Развязка позволит разгрузить автомобильные трассы и избежать многокилометровых пробок весной и летом, когда петербуржцы отправляются на дачи за город. Кроме того, развязка открывает перспективы для развития промышленной зоны «Белоостров». Об этом пишут «Невские новости».

Отметим, новый участок дороги находится в Курортном районе Санкт-Петербурга около поселков Белоостров и Западная Лица. Стоимость работ по ее строительству оценивается в 967,8 млн рублей.

Ранее Беглов рассказал о работе по развитию городского транспорта. Он подчеркнул, что планируется провести трамвайные линии от Купчино до Шушар и Славянки, от станции метро «Шушары» до Колпино и от станции метро «Улица Дыбенко» до Новосаратовки.

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