Сад имени Жореса Алферова появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 сентября. Сад имени Жореса Алферова появится в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщил член топонимической комиссии города Алексей Ерофеев.

По его словам, большинством голосов было принято решение дать имя знаменитого ученого саду, который расположен между проспектом Науки и улицей Верности.

«Это уже в конце проспекта, ближе к улице Руставели. Там огромный благоустроенный сад, который очень хорошо выглядит», — сказал Алексей Ерофеев в комментарии «Петербургскому дневнику».

О том, когда сад официально получит имя нобелевского лауреата, станет известно после того, как решение комиссии утвердит временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время.

Ерофеев отметил, что на территории сада имени знаменитого ученого планируется проводить научные мероприятия. Кроме того, сад может использоваться как научная площадка для подрастающего поколения. Здесь также могут установить памятник Алферову, добавил Ерофеев.

Напомним, Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни в марте 2019 года. Главный врач Российской академии наук Олег Чугунава сообщил, что причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность.