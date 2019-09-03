Беглов рассказал о 40 млн рублей на новое оборудование для больницы Раухфуса

Санкт-Петербург, 3 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о предоставлении 40 миллионов рублей детскому многопрофильному клиническому центру имени К.А. Раухфуса. Он встретился с врачами в связи со 150-летним юбилеем лечебного учреждения.

Политик поздравил учреждение со знаменательной датой. Беглов рассказал о 40 миллионах рублей на новое оборудование для больницы Раухфуса. Он уточнил, что это разовая дополнительная выплата для помощи в модернизации медицинской техники. Как пишет издание «Невские новости», Беглов подчеркнул, что в ближайшее время начнется второй этап закупки оборудования.

17 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в парк «Малиновка» Красногвардейского района. Там он не только пообщался с местными жителями, но и помог высадить клены, а также пообещал решить вопрос о признании парка зоной зеленых насаждений в ближайшее время.

Врио губернатора посетил петербургский парк «Малиновка» и пообщался с жителями Красногвардейского района, которые попросили Беглова не застраивать территорию любимого ими парка, а признать ее зоной зеленых насаждений. Также были озвучены главные недостатки парка — это нехватка фонарей и скамеек. Беглов даст официальное распоряжение заняться реконструкцией парка уже в понедельник, а также решит вопрос о строительстве еще одного храма в «Малиновке».

Беглов решил, что присуждение парку статуса зеленого насаждения и отмена строительства храма сделают Петербург комфортнее, так как наличие в городе зон отдыха необходимо для удобства горожан. Кроме того, глава города помог жителям Красногвардейского района высадить клены на территории парка. Дерево, высаженное градоначальником, назвали «Порядочным», но петербуржцы решили в будущем присудить растению имя Александр в честь Беглова.

Также Беглов пообщался с местными рыбаками и предложил запустить в парковые пруды карасей, карпов и других крупных рыб. Отметим, что новые вазоны с цветами и скамейки должны появиться в парке в самое ближайшее время.

В парке «Малиновка» в Петербурге по поручению Беглова установили скамейки и урны. Как пишет издание «Невские новости», местные жители рассказали, что рады новым удобным скамейкам и урнам, которые теперь есть в парке. По словам одной из жительниц, со скамейками стало намного удобнее. При этом она уточнила, что скамейки часто двигает молодежь, которая любит сидеть вечерами в парке. Другая жительница подчеркнула, что скамеек ждали долго, однако мест для сидения и урн сейчас достаточно.