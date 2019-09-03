Беглов рассказал о подготовке территории под арт-парк на Добролюбова

Санкт-Петербург, 3 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на месте арт-парка на Добролюбова намеревались построить Судебный квартал, однако решение было изменено.

Во вторник врио губернатора города посетил многопрофильный центр имени К.А. Раухфуса. На встрече с сотрудниками медучреждения он заметил, что на месте арт-парка на Добролюбова уже даже залили фундамент для будущего Судебного квартала.

По слова Беглова, на месте культурного пространства раньше располагался институт прикладной химии, позже участок очистили и приступили к строительным работам. Но от идеи возвести Судебный квартал отказались и решили построить арт-парк. Беглов назвал настоящей удачей наличие уже подготовленной территории под арт-парк. Об этом пишут «Невские новости».

Напомним, Беглов 3 сентября посетил детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса, который отмечает 150-летний юбилей. Он объяснил, что в ближайшем будущем будет создана единая система медицинских карт для всех медицинских учреждений Санкт-Петербурга.