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Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

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Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

Центр им. Раухфуса — старейшее медицинское учреждение для детей в России. И сегодня оно остается ведущим в Санкт-Петербурге. Здесь оказывают помощь детям с экстренными показаниями. Работают врачи — эндокринологи, хирурги, офтальмологи, аллергологи, кардиологи, реаниматологи и другие. Центр оснащен современным оборудованием, которое отвечает мировым стандартам. В больнице находится единственное в городе отделение микрохирургии глаза, на операции привозят маленьких пациентов в том числе из стран СНГ, ближнего зарубежья и не только.

Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

В преддверии 150-летнего юбилея поздравить медиков приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ему показали различные отделения больницы, рассказали о новейшем оборудовании, познакомили с пациентами и провели небольшую экскурсию в местном музее.

«150 лет в этих стенах спасали, помогали детишкам и продолжают помогать. Я хочу вас поздравить с днем рождения, вы действительно оказываете большую помощь для наших детишек, а это самое главное. Ребенка лечить всегда сложнее, чем взрослого, ему многого не объяснишь. Поэтому хочу вам сказать слова благодарности за ваше доброе сердце, спасибо вам большое».

Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

Александр Беглов также рассказал и о развитии сферы здравоохранения в Северной столице в целом. Детские и взрослые поликлиники сейчас активно переходят на формат «бережливых». Шла речь о том, что необходимо внедрить единую информационную базу для всех медицинских учреждений города, успешнее решать кадровые вопросы, развивать социальную инфраструктуру в новых районах. Врио губернатора отметил, что в этом году из городского бюджета дополнительно выделили около 500 миллионов рублей на выплату заработной платы медикам.  

Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

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