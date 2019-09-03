Беглов поздравил сотрудников детской больницы им. Раухфуса с юбилеем учреждения. ФАН-ТВ

Центр им. Раухфуса — старейшее медицинское учреждение для детей в России. И сегодня оно остается ведущим в Санкт-Петербурге. Здесь оказывают помощь детям с экстренными показаниями. Работают врачи — эндокринологи, хирурги, офтальмологи, аллергологи, кардиологи, реаниматологи и другие. Центр оснащен современным оборудованием, которое отвечает мировым стандартам. В больнице находится единственное в городе отделение микрохирургии глаза, на операции привозят маленьких пациентов в том числе из стран СНГ, ближнего зарубежья и не только.

В преддверии 150-летнего юбилея поздравить медиков приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ему показали различные отделения больницы, рассказали о новейшем оборудовании, познакомили с пациентами и провели небольшую экскурсию в местном музее.

«150 лет в этих стенах спасали, помогали детишкам и продолжают помогать. Я хочу вас поздравить с днем рождения, вы действительно оказываете большую помощь для наших детишек, а это самое главное. Ребенка лечить всегда сложнее, чем взрослого, ему многого не объяснишь. Поэтому хочу вам сказать слова благодарности за ваше доброе сердце, спасибо вам большое».

Александр Беглов также рассказал и о развитии сферы здравоохранения в Северной столице в целом. Детские и взрослые поликлиники сейчас активно переходят на формат «бережливых». Шла речь о том, что необходимо внедрить единую информационную базу для всех медицинских учреждений города, успешнее решать кадровые вопросы, развивать социальную инфраструктуру в новых районах. Врио губернатора отметил, что в этом году из городского бюджета дополнительно выделили около 500 миллионов рублей на выплату заработной платы медикам.