Беглов заявил о необходимости создания рабочих мест в новых районах Петербурга

Санкт-Петербург, 3 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов во вторник посетил детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. Главное педиатрическое учреждение отмечает 150-летний юбилей.

В ходе беседы со специалистами врио главы города рассказал о создании промышленного кластера для жителей новых районов Северной столицы на границе с Ленинградской областью. Беглов обратил внимание на то, что на сегодняшний день в Кудрово, Мурино, Девяткино живет 230 тысяч человек, пишут «Невские новости».

«Там должны развиваться промышленные зоны, чтобы строить заводы и развивать рабочие места», — подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, он указал на то, что для удобства работников нужно сделать хорошую транспортную логистику. В настоящее время совместно с Ленинградской областью строится станция метрополитена — от станции «Дыбенко» до Кудрово. Беглов отметил, что власти Ленобласти бесплатно передали участок на Ржевке для строительства депо.

Ранее Беглов поблагодарил рабочих-метростроевцев, которые возвели новые станции метро, уникальные по техническим параметрам.