Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов рассказал о единой системе медицинских карт для всех медучреждений Петербурга

271
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал о единой системе медицинских карт для всех медучреждений Петербурга

Санкт-Петербург, 3 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 сентября посетил детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса.

Отметим, главная педиатрическая больница Санкт-Петербурга празднует 150-летний юбилей. Беглов побеседовал с врачами клинического центра, заметив, что в настоящее время электронные базы медицинских карт и больничных у медицинских учреждений находятся в разрозненном состоянии. Однако, по словам врио губернатора Петербурга, планируется создание единой централизованной системы. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее Беглов заявил, что поликлиники и больницы для детей должны напоминать детские сады. Он напомнил о системе «бережливая поликлиника», на которую в настоящее время переходят 75 детских медучреждений. Врио губернатора особо подчеркнул, что важно сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров