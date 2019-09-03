Беглов рассказал о единой системе медицинских карт для всех медучреждений Петербурга

Санкт-Петербург, 3 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 3 сентября посетил детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса.

Отметим, главная педиатрическая больница Санкт-Петербурга празднует 150-летний юбилей. Беглов побеседовал с врачами клинического центра, заметив, что в настоящее время электронные базы медицинских карт и больничных у медицинских учреждений находятся в разрозненном состоянии. Однако, по словам врио губернатора Петербурга, планируется создание единой централизованной системы. Об этом пишут «Невские новости».

Ранее Беглов заявил, что поликлиники и больницы для детей должны напоминать детские сады. Он напомнил о системе «бережливая поликлиника», на которую в настоящее время переходят 75 детских медучреждений. Врио губернатора особо подчеркнул, что важно сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным.