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Беглов объяснил, как сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным

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Беглов объяснил, как сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным

Санкт-Петербург, 3 сентября. Поликлиники и больницы для детей должны напоминать детские сады. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во вторник он посетил детский городской многопрофильный клинический центр имени Карла Раухфуса и поздравил его со 150-летием. Беглов обратил внимание на хорошее состояние больницы, которая не прекращала работу с момента открытия в XIX веке и вплоть до 2007 года.

Во время визита в центр врио губернатора объяснил, как, по его мнению, можно сделать пребывание детей в медицинских учреждениях более комфортным. Он напомнил о системе «бережливая поликлиника», на которую в настоящее время переходят 75 детских медучреждений. Ее суть заключается в том, что родители и их дети будут тратить на посещение поликлиники куда меньше времени, чем раньше. Это позволит более оперативно оказывать малышам необходимую им помощь.

Беглов объяснил, как сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным

Беглов отметил также, что детские больницы должны напоминать по своему виду детские сады, чтобы малыши не боялись нахождения в медицинском учреждении. Касается это, по словам градоначальника, и навигации.

«Поликлиника, больница должна быть, как детский садик, там должно быть интересно», — указал Беглов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда на стены коридоров наносят изображения героев мультфильмов, на которые ребенок отвлекается по пути к кабинету врача.

Ранее Беглов рассказал, как ведется в Северной столице работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). По его словам, в МО Малая Охта строится «Сад ощущений», который не имеет аналогов в России. В одном из дворов на улице Маршала Захарова открылась детская площадка, разделенная на три зоны: для малышей, для взрослых и для детей с ОВЗ.

Как подчеркнул Беглов, при благоустройстве дворов важно предусматривать игровые зоны для детей с ограниченными возможностями.

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Источник: Невские новости
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