Беглов объяснил, как сделать пребывание детей в поликлиниках более комфортным

Санкт-Петербург, 3 сентября. Поликлиники и больницы для детей должны напоминать детские сады. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во вторник он посетил детский городской многопрофильный клинический центр имени Карла Раухфуса и поздравил его со 150-летием. Беглов обратил внимание на хорошее состояние больницы, которая не прекращала работу с момента открытия в XIX веке и вплоть до 2007 года.

Во время визита в центр врио губернатора объяснил, как, по его мнению, можно сделать пребывание детей в медицинских учреждениях более комфортным. Он напомнил о системе «бережливая поликлиника», на которую в настоящее время переходят 75 детских медучреждений. Ее суть заключается в том, что родители и их дети будут тратить на посещение поликлиники куда меньше времени, чем раньше. Это позволит более оперативно оказывать малышам необходимую им помощь.

Беглов отметил также, что детские больницы должны напоминать по своему виду детские сады, чтобы малыши не боялись нахождения в медицинском учреждении. Касается это, по словам градоначальника, и навигации.

«Поликлиника, больница должна быть, как детский садик, там должно быть интересно», — указал Беглов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда на стены коридоров наносят изображения героев мультфильмов, на которые ребенок отвлекается по пути к кабинету врача.

Ранее Беглов рассказал, как ведется в Северной столице работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). По его словам, в МО Малая Охта строится «Сад ощущений», который не имеет аналогов в России. В одном из дворов на улице Маршала Захарова открылась детская площадка, разделенная на три зоны: для малышей, для взрослых и для детей с ОВЗ.

Как подчеркнул Беглов, при благоустройстве дворов важно предусматривать игровые зоны для детей с ограниченными возможностями.