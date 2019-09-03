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Беглов поздравил с юбилеем детский клинический центр имени Раухфуса

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Беглов поздравил с юбилеем детский клинический центр имени Раухфуса

Санкт-Петербург, 3 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил детский городской многопрофильный клинический центр имени Карла Раухфуса и поздравил его со 150-летним юбилеем.

На протяжении полутора веков главная педиатрическая больница Северной столицы, известная далеко за пределами Петербурга, находилась в авангарде городского детского здравоохранения. Центр носит имя одного из первых педиатров России, который возглавлял клинику на протяжении 40 лет.

Свою работу больница не прекращала с открытия и вплоть до 2007 года, когда ее закрыли на реконструкцию. По итогам ремонта, площадь клиники увеличилась в два раза, пишут «Невские новости».

Беглов поздравил с юбилеем детский клинический центр имени Раухфуса

В настоящее время основной корпус клинического центра расположен на Лиговском проспекте. На Суворовском проспекте работают дневной стационар, городской эндокринологический центр, отделение медицинской реабилитации, амбулаторно-консультативное отделение и центр амбулаторной хирургии.

Клиника с 2015 года является травмоцентром первого уровня, ее персонал в круглосуточном режиме оказывает экстренную медицинскую помощь детям с любой хирургической патологией.

Накануне врио губернатора Северной столицы посетил с проверкой Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на проспекте Маршака, где открывается новое отделение № 3. Беглов осмотрел оснащение обновленного центра, пациентам которого будут доступны современные лечебные, физкультурно-оздоровительные и социальные технологии.

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Источник: Невские новости
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