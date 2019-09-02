Беглов заявил, что Петербургу пора вернуть статус мировой трамвайной столицы

Санкт-Петербурга, 2 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о работе по развитию городского транспорта.

По его словам, с 1 сентября были запущены новые трамвайные маршруты. По ним будет перемещаться трамвай «Чижик», скорость которого в два раза выше, чем у обычного трамвая.

В Красногвардейском районе города на линию выходят 23 состава, что позволит горожанам оперативно добираться от станции метро «Ладожская» до улиц Попова, Хасанская, Передовиков, а также станции Ржевка.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге открывается новая страница в истории петербургских трамваев.

«Наш город в прошлом веке был мировой трамвайной столицей. Пора вернуть ему этот статус», — заявил градоначальник.

Планируется провести трамвайные линии от Купчино до Шушар и Славянки, от станции метро «Шушары» до Колпино и от станции метро «Улица Дыбенко» до Новосаратовки.

Городские власти также планируют обновить состав трамвайного парка: в 2019 году на линии вышел 21 новый состав, а до 2025 года будут закуплены 500 новых вагонов.

Глава города рассказал, что расширяется парк троллейбусов. В нем уже есть 125 машин с увеличенным автономным ходом. Они будут заезжать в новые кварталы, где не проложены контактные линии.

Кроме того, пригородные поезда станут новым видом городского транспорта, который будет связывать противоположные концы города: маршруты будут соединять пять существующих линий метрополитена и основные железнодорожные ветки.