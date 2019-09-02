Беглов поблагодарил рабочих-метростроевцев за новые станции

Санкт-Петербург, 2 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил рабочих-метростроевцев, которые построили новые станции метро, уникальные по техническим характеристикам.

По его словам, каждый вестибюль оформлен по индивидуальному проекту, а сами станции соответствуют высоким эстетическим требованиям.

Беглов напомнил, что было сдано новое депо, состоящее из 26 зданий. Его площадь составляет 33 гектара. Новое депо появилось в Петербурге впервые за 13 лет.

Врио губернатора подчеркнул, что планируется в ближайшие несколько лет открыть новые станции — «Горный институт», «Казаковская», «Путиловская», «Кудрово», «Театральная», «Туристская», «Шуваловский проспект».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о развитии железнодорожной сети города с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Согласно плану, электрички будут переоборудованы в скоростной транспорт, жители смогут в кратчайшие сроки добираться из одного края города в другой. Движение будет начинаться из Ораниенбаума с заездом в «Пулково» и через ключевые городские станции в Белоостров. Вторая ветка будет идти в Токсово.