Беглов подвел первые итоги программы «Мой город — мои возможности» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании Смольного, на котором были подведены итоги конкурса «Мой город — мои возможности».

По словам градоначальника, конкурс отлично вписывается в программу подготовки молодых управленческих кадров, которая получила неофициальное название «35 на 35». Программа ставит задачу добиться того, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных мест занимали госслужащие не старше 35 лет, пишут «Невские новости».

«Наша программа «35 на 35» в действии. Первые результаты уже есть. Нам необходимо создать новую управленческую команду, научить эту команду. Через пять лет молодые специалисты должны работать во всех сферах управленческой деятельности», — отметил Беглов.

Конкурс «Мой город — мои возможности» является петербургским аналогом всероссийского конкурса «Лидеры России». Он позволяет молодым людям продемонстрировать свои знания, мотивацию и готовность учиться, после чего финалисты смогут пополнить кадровый резерв города. Каждый из них получит личного наставника из числа успешных, состоявшихся управленцев, которые в течение года будут помогать будущим госслужащим развивать свои навыки.