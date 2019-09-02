Эксперт отметил значимость утвержденного Бегловым проекта развития железнодорожной сети

Санкт-Петербург, 2 сентября. Эксперт в сфере транспорта и экологии Евгений Лихачев высоко оценил утвержденный главой Петербурга Александром Бегловым проект, который значительно повысит транспортную доступность окраин города за счет развития железнодорожной сети.

Речь идет о концепции развития железнодорожной инфраструктуры, первый этап которого в понедельник подписали Беглов и глава компании ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Это позволит запустить скоростные электрички, на которых можно будет быстро добраться из одного конца города в другой. Некоторые маршруты будут пролегать через Токсово и аэропорт «Пулково». Интервал движения поездов не будет превышать 10 минут даже в часы пик.

По словам Лихачева, столь масштабный проект потребует огромных бюджетных вложений (порядка 88 млрд рублей), однако это необходимость, а не прихоть.

«Это большая возможность для развития железнодорожной инфраструктуры и организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок. Я думаю, что именно такого большого, серьезного и важного проекта город давно ждал», — пояснил эксперт iReactor.

Отметим, что развитие железнодорожного транспорта затрагивает не только внутригородские маршруты. В настоящее время власти Петербурга разрабатывают проект запуска электрички в Хельсинки. Первый электропоезд должен будет отправиться в столицу Финляндии в тестовом режиме 28 сентября. Электричка перевезет пассажиров из Петербурга до вокзала финской Иматры. На сегодняшний день Финляндия является одним из самых популярных туристических направлений у петербуржцев, однако добраться до соседнего государства можно только на автобусе, личном автомобиле или самолете.