Беглов одобрил строительство спорткомплекса для детей в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 2 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил идею построить детский спортивный комплекс в Петродворцовом районе.

В понедельник он провел рабочее совещание в Смольном с членами правительства Северной столицы. Собравшиеся обсудили проектирование и строительство объектов недвижимости в городе, а также другие важные вопросы.

Одной их таких тем стала инициатива «Газпрома» по поводу строительства спорткомплекса с ледовой площадкой для детей в Петродворцовом районе. Пока вопрос с выделением земельного участка под возведение объекта еще не решен.

Врио губернатора Северной столицы положительно отозвался об идее компании, назвав ее хорошей. Спорткомплекс, отметим, должен быть построен в рамках программы «Газпром — детям».

Напомним, в понедельник Беглов поздравил школьников и их родителей с началом нового учебного года и обратил внимание, как важно не допустить переполненности классов и учебных заведений в городе. Врио главы Северной столицы указал, что в текущем году городские власти открывают 11 новых школ и 44 детских сада. По его словам, этого мало, поскольку ежегодно в Петербурге становится на 20 тысяч детей больше.

Ранее стало известно, что в Матвеевском саду восстановят спортивную площадку по поручению Беглова. Отреставрировать ее попросили местные жители, отметив, что площадка стояла разрушенной последние 15 лет. Проблему должны решить до конца сентября.