Смольный назвал сроки строительства северо-восточного и юго-западного обходов

Санкт-Петербург, 2 сентября. Северо-восточный и юго-западный обходы Петербурга планируют построить к 2030 году. Строительство обходов обсуждалось на рабочем совещании временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства и представителями РЖД.

В ходе совещания Беглов, представители исполнительной городской власти и РЖД обсудили концепцию развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Главной задачей развития железнодорожной сети в городе является увеличение потока пассажиров на 63,9 млн человек в год.

Согласно концепции, железнодорожная сеть свяжет противоположные концы Северной столицы, а электрички станут новым видом скоростного городского транспорта. Новый маршрут соединит Ораниенбаум, аэропорт «Пулково», ключевые городские станции и Белоостров. Вторая ветка протянется до Токсово. Кроме того, новые ветки соединят пять существующих линий метрополитена и железнодорожные ветки.

В самые загруженные часы поезда будут двигаться с интервалом не более 10 минут, а в направлении Гатчины, Павловска, Тосно и Всеволожска будет организовано тактовое движение поездов. Планируется, что железнодорожная сеть станет неземной альтернативой метро.

Также на совещании врио главы Петербурга Александр Беглов обсудил с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым реконструкцию Цимбалинского путепровода. Собеседники договорились, что мост должен стать современным, четырехполосным. В настоящее время его состояние оценивается как неудовлетворительное. Отмечалось, что Петербург получит Цимбалинский мост от РЖД на безвозмездной основе.