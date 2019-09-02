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Офисы врачей общей практики откроются в новостройках Петергофа

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Офисы врачей общей практики откроются в новостройках Петергофа

Петергоф, 2 сентября. Открытие терапевтического и педиатрического отделений для обслуживания жителей новостроек на Парковой улице в Петергофе состоится 3 сентября. Соответствующую информацию передает пресс-служба администрации Петродворцового района.

Планируется, что торжественное открытие состоится во вторник в 13.00. Отмечается, что терапевтическое и педиатрическое отделения будут открыты с учетом технологий «бережливого производства», которое направлено, прежде всего, на сбережение времени пациента и медицинского персонала. Специалисты смогут обслуживать около шести тысяч детей и взрослых.

Помещения, которые были приобретены по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, расположены на Парковой улице, их общая площадь составляет 345 квадратных метров. 

Ранее сообщалось, что рабочие в понедельник приступили к демонтажу старого оборудования спортивной площадки, расположенной в Матвеевском саду. По поручению врио Санкт-Петербурга Александра Беглова площадка будет полностью восстановлена.

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