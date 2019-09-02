Беглов опубликовал «ВКонтакте» видеоурок о блокаде Ленинграда

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ролик, посвященный блокаде Ленинграда.

Школьники на тематических уроках в День знаний увидели 12-минутное видео под названием «Урок блокады». После краткой истории о страшных годах блокады Беглов напомнил, что 8 сентября в Петербурге — День памяти.

«Это тихий день, без громких событий, речей. В этот день попросите ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, возможно ваших соседей, рассказать о детстве, юности. Послушайте их воспоминания», — сказал Беглов.

О том, что врио губернатора Александр Беглов и члены правительства города проведут в школах «уроки блокады» в начале нового учебного года, стало известно в конце апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга заметил, что «наши дети должны знать и помнить, как сложно и тяжело было во время блокады».

Ранее на своей странице «ВКонтакте» Беглов поздравил всех с началом учебного года и рассказал о важности не допустить переполненности классов и школ в Санкт-Петербурге.