Беглов и глава РЖД назвали сроки ремонта Цимбалинского путепровода

Санкт-Петербург, 2 сентября. Реконструкция Цимбалинского путепровода является одной из ключевых задач в рамках подписанного на ПМЭФ-2019 соглашения. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым.

Главной темой обсуждения Беглов и Белозерова стала Концепция развития железнодорожной инфраструктуры, на встрече в понедельник стороны утвердили ее первый этап. Одним из ключевых вопросов в рамках соглашения является ремонт Цимбалинского путепровода.

Собеседники договорились, что мост должен стать современным, четырехполосным. В настоящее время его состояние оценивается как неудовлетворительное. Прежде, чем начать реконструкцию, Петербург получит Цимбалинский мост от РЖД на безвозмездной основе.

По предварительным оценкам, ремонт путепровода обойдется в 4,5 миллиарда рублей. Собеседники назвали и сроки реконструкции — ее завершат, согласно планам, через три года.

Как отметил Белозеров, именно Цимбалинский мост может стать точкой в проектируемой магистрали Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что соответствующее предложение одобрил президент РФ Владимир Путин, пишут «Невские новости».

«Эта трасса должна пройти под Цимбалинским путепроводом», — уточнил глава РЖД.

В целом, по словам Белозерова, в рамках подписанного на ПМЭФ-2019 соглашения, планируется очень многое. К примеру, построить северо-восточный и юго-западный железнодорожные участки, возвести новые пути и подъезд к аэропорту «Пулково».

Ранее глава Петербурга проинспектировал завершение ремонта на двух важных магистралях Приморского района. После проверки участка на Комендантском проспекте он осмотрел и участок Богатырского проспекта. Строительство дороги началось в 2013 году. Полностью работы будут закончены в 2020 году после благоустройства прилегающих территорий и подъездов к ним.