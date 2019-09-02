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РЖД безвозмездно передаст Петербургу Цимбалинский мост

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РЖД безвозмездно передаст Петербургу Цимбалинский мост

Санкт-Петербург, 2 сентября. Петербург получит Цимбалинский мост от ОАО «Российские железные дороги» на безвозмездной основе. Соответствующее соглашение подписал с РЖД глава Северной столицы Александр Беглов во время рабочего совещания в Смольном, в котором приняли участие члены городского правительства.

В ходе совещания обсуждался первый этап концепции развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Кроме того, участники встречи подняли вопросы проектирования и строительства объектов, а также утверждения проектов планировки с проектами межевания территорий. Как уточнили во время совещания, передаваемый Петербургу Цимбалинский мост, который находится в Невском районе, станет четырехполосным.

Как сообщают «Невские Новости», в Петербурге в ближайшие шесть лет планируют построить еще шесть мостов, поскольку путепроводы имеют большое значение для города. До 2025 года РЖД инвестирует в новые проекты 88 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о развитии железнодорожной сети Петербурга. В рамках проекта электрички хотят переоборудовать в скоростной транспорт.

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Источник: Невские Новости
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