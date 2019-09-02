Беглов заявил о недопустимости переполнять классы и школы в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов поздравил всех с началом учебного года и рассказал о важности не допустить переполненности классов и школ в городе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Врио губернатора Петербурга признался, что испытывал волнение на линейке в школе №147 Красногвардейского района.

«Она (школа) новая и звонок в ней прозвенел сегодня утром в первый раз. Было очень волнительно… Потрясающая энергетика!» — поделился Беглов.

Он также обратил внимание на то, что в текущем году городские власти открывают 11 новых школ и 44 детских сада. По его словам, этого мало, поскольку ежегодно в Петербурге становится на 20 тыс. детей больше.

Беглов указал на важную задачу для властей — «не допускать переполненности классов и школ».

«Для этого мы переходим на комплексное планирование строительства жилых кварталов. Мы заблаговременно закладываем застройщику в план все социальные объекты», — подчеркнул врио губернатора.

Ранее открылся выкупленный по поручению Беглова новый детский сад на Канонерском острове.