Спортивную площадку в Матвеевском саду восстановят по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 2 сентября. Рабочие в понедельник приступили к демонтажу старого оборудования спортивной площадки, расположенной в Матвеевском саду. По поручению главы города Александра Беглова площадка будет полностью восстановлена.

Реставрировать площадку, которая оставалась разрушенной последние 15 лет, Беглова попросили местные жители. Выслушав горожан, врио губернатора поручил главе Петроградского района Ивану Громову решить проблему до конца сентября, пишет портал «Невские новости». Отметим, что в муниципальном образовании Кронверкское проживают более 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на Канонерском острове в Петербурге состоялось торжественное открытие нового детского сада. Образовательное дошкольное учреждение было построено акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», после чего детсад был выкуплен по распоряжению временно исполняющего обязанности руководителя Северной столицы Александра Беглова в городскую казну.

Новый детсад сможет принять 190 детей. В двухэтажном здании будут расположены группы для дошкольников, помещения для воспитателей, а также бассейн, музыкальный и спортивный залы.