Тихонова и Амосов не будут сниматься с выборов губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 2 сентября. Кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова заявили, что не собираются сниматься с выборов вслед за Владимиром Бортко.

«Не планирую. Я считаю, что это совершенно неразумно, в этом нет никакого смысла. Все, кто работает в моей команде, — никто из них даже не задумывается о такой перспективе», — рассказал Амосов «Интерфаксу».

Напомним, что ранее депутат Госдумы Владимир Бортко, который выдвигался в губернаторы Петербурга от КПРФ, в последний момент снялся с выборов. Поводом для такого решения стала организация избирательных участков в Псковской области.

Примечательно, что о своем решении кандидат от КПРФ заявил на теледебатах в пятницу. При этом Бортко не посоветовался с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. В партии бегство Бортко с выборов сочли предательством.

Режиссер Бортко известен благодаря фильмам «Собачье сердце», «Афганский излом», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», а также сериалам «Идиот» и «Мастер и Маргарита». С декабря 2011 года работает депутатом Госдумы. На сегодняшний день в губернаторы Петербурга баллотируются Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.