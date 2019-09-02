Открылся выкупленный по поручению Беглова новый детсад на Канонерском острове

Санкт-Петербург, 2 сентября. Торжественная церемония открытия нового детского сада прошла в понедельник на Канонерском острове в Петербурге.

Новое образовательное дошкольное учреждение было построено акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», после чего детсад был выкуплен по распоряжению временно исполняющего обязанности руководителя Северной столицы Александра Беглова в городскую казну.

Как отмечают «Невские новости», новый детсад сможет принять 190 детей. В двухэтажном здании будут расположены группы для дошкольников, помещения для воспитателей, а также бассейн, музыкальный и спортивный залы.

Напомним, ранее врио главы Петербурга Александр Беглов поручил выкупить детсад. Помимо этого были обустроены переходы по ЗСД, о чем Беглова просили жители Васильевского острова.