Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Открылся выкупленный по поручению Беглова новый детсад на Канонерском острове

60
0 Оставить комментарий

Открылся выкупленный по поручению Беглова новый детсад на Канонерском острове

Санкт-Петербург, 2 сентября. Торжественная церемония открытия нового детского сада прошла в понедельник на Канонерском острове в Петербурге.

Новое образовательное дошкольное учреждение было построено акционерным обществом «Западный скоростной диаметр», после чего детсад был выкуплен по распоряжению временно исполняющего обязанности руководителя Северной столицы Александра Беглова в городскую казну.

Как отмечают «Невские новости», новый детсад сможет принять 190 детей. В двухэтажном здании будут расположены группы для дошкольников, помещения для воспитателей, а также бассейн, музыкальный и спортивный залы.

Напомним, ранее врио главы Петербурга Александр Беглов поручил выкупить детсад. Помимо этого были обустроены переходы по ЗСД, о чем Беглова просили жители Васильевского острова.

infox - new
Источник: Невские новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров