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Беглов поздравил воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана с началом учебного года

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Беглов поздравил воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана с началом учебного года

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов посетил Академию танца Бориса Эйфмана и поздравил всех учащихся с Днем знаний. Руководитель города также осмотрел новые оборудованные классы для занятий. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Беглов поздравил воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана с началом учебного года

Отмечается, что Академия и детский театр танца, который в текущем году начнет свою работу, станут единым образовательным комплексом.

Беглов поздравил учащихся с началом нового учебного года, а также проинспектировал новые оборудованные классы для занятий. Также он поздравил учащихся с началом нового учебного года.

Беглов поздравил воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана с началом учебного года

«Есть чему радоваться, сегодня наши первоклашки идут впервые в общеобразовательную балетную школу», — отметил врио руководителя Петербурга.

Ранее Беглов посетил новую креативную библиотеку «КУБ» в Северной столице.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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