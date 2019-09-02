Беглов и глава РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожной сети Петербурга

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель компании ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали соглашение о развитии железнодорожной сети города.

К настоящему моменту стороны уже утвердили этап концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских перевозок пассажиров. Об этом пишут «Невские новости».

Планируется, что электрички переоборудуют в скоростной транспорт и появится возможность в самые кратчайшие сроки добираться из одного края города в другой. Новый маршрут предполагает, что движение начнется из Ораниенбаума с заездом в «Пулково» и через ключевые городские станции — в Белоостров. Вторая ветка будет направлена в Токсово.

Известно, что даже в часы пик интервал движения электропоездов будет составлять примерно десять минут. Также железнодорожные пути соединят все пять линий петербургского метрополитена.

Ранее Беглов посетил с проверкой Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, расположенный на проспекте Маршака. Там открывается новое отделение № 3. Глава города осмотрел оснащение обновленного центра. По последним данным, пациентам будут доступны современные лечебные, физкультурно-оздоровительные и социальные технологии, среди которых бальнеотерапия, психологическая коррекция, интерактивная рекреация, в том числе музыкотерапия.