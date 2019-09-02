Беглов осмотрел оснащение нового Центра социальной реабилитации инвалидов

Санкт-Петербург, 2 сентября. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с проверкой Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на проспекте Маршака, где открывается новое отделение № 3.

Глава города осмотрел оснащение обновленного центра. Пациентам будут доступны современные лечебные, физкультурно-оздоровительные и социальные технологии, среди которых бальнеотерапия, психологическая коррекция, интерактивная рекреация, в том числе музыкотерапия, и многое другое.

В отделении установили гидромассажные ванны «Истра», «Неман» и «Оккервиль», на основе которых будет проводиться водно-оздоровительный комплекс. Для работы с дыхательными путями и релаксации создана солевая сальвинитовая комната. Кроме того, пациентам центра предлагается комплекс шведских стенок и тренажеров.

Социально-реабилитационное отделение состоит из кабинетов декоративно-прикладного творчества, комнаты релаксации, мастерской по шитью, кабинета компьютерных технологий, интерактивного развивающего комплекса «Мультикид», который позволяет ориентироваться в мире профессий. Обустроены помещения для проведения занятий музыкой.

Информирование населения о возможностях нового центра будет производиться посредством социальных сетей и СМИ, пишут «Невские новости».

Ранее глава Петербурга рассказал, как ведется в Северной столице работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). По его словам, в МО Малая Охта строится «Сад ощущений», который не имеет аналогов в России. В одном из дворов на улице Маршала Захарова открылась детская площадка, разделенная на три зоны: для малышей, для взрослых и для детей с ОВЗ. Как подчеркнул Беглов, при благоустройстве дворов важно предусматривать игровые зоны для детей с ограниченными возможностями.

В понедельник градоначальник посетил школу №160 в Красногвардейском районе, чтобы поздравить учеников с началом нового учебного года, а также проинспектировать ремонт в одном из классов.