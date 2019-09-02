Пришкольные стадионы откроют для всех петербуржцев

Санкт-Петербург, 2 сентября. Пришкольные стадионы Северной столицы планируют сделать открытыми для всех любителей спорта и активного образа жизни. В Московском районе приступили к разработке новой соответствующей программы.

Как рассказала глава молодежной организации «МИР», заместитель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту при Общественной палате Петербурга Кристина Федосеева, волонтеры организации проверили множество городских площадок и выяснили, что многие из них закрыты. По ее словам, сотрудники комитета по образованию назвали две причины, по которым так происходит, пишет «Петербургский дневник».

«Во-первых, борьба с терроризмом. Предполагается, что бесконтрольный доступ посторонних людей на территорию школы не допускается», — рассказала Федосеева.

Она также добавила, что на сегодняшний день дополнительное образование настолько претерпело изменения, что спортивные площадки не пустуют по вечерам.

Администрация Московского района вместе с общественностью в течение нескольких лет работает над вопросом доступа к спортивным площадкам. К примеру, прошлым летом районные активисты вместе с местными властями проанализировали состояние дворовых и пришкольных спортивных площадок и приступили к разработке программы «Открытый пришкольный стадион».

Заместитель главы Московского района Никита Александров обратил внимание на необходимость того, чтобы спортивная инфраструктура, которую построили городские власти на бюджетные средства, работала для всех людей.