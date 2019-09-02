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Беглов посетил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

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Беглов посетил новую креативную библиотеку «КУБ» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов посетил универсальную библиотеку в микрорайоне Новая Охта. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района».

Отмечается, что на проспекте Маршака в Петербурге открыла свои двери универсальная библиотека под названием «КУБ» — Креативная Универсальная Библиотека.

Как отметил глава города, Красногвардейский район ведет активную работу по модернизации районных библиотек. Новый объект является не обычной библиотекой, а новым культурным явлением.

Для посетителей подготовлены 23 тыс. экземпляров книг, доступ к восьми полнотекстовым базам данных, в том числе ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Ранее Беглов проверил благоустройство сквера на Туристской улице в Северной столице.

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Источник: Невские новости
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