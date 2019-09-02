Беглов проинспектировал ремонт класса для первоклашек в школе Красногвардейского района

Санкт-Петербург, 2 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов в понедельник посетил школу №160 в Красногвардейском районе, чтобы поздравить учеников с началом нового учебного года, а также проинспектировать ремонт в одном из классов.

Помещение для первоклассников было не готово к 1 сентября, но после просьбы жителей города о помощи на странице Беглова в социальной сети «ВКонтакте» проблема была устранена, пишут «Невские новости».

Так, школу отремонтировали и подготовили к началу учебного года, но на ремонт одного из классов не хватило времени. Небезразличные жители района обратились за помощью к врио руководителя Петербурга на его странице в социальной сети. Узнав о проблеме, активисты движения «Петербург — город перемен» пришли на помощь.

«Мы увидели это объявление и решили помочь. У нас есть волонтеры, которые приехали в школу и помогли отремонтировать этот класс», — отметила представитель молодежного движения Елизавета Зинченко.

По ее словам, пять человек помогли полностью отремонтировать помещение.

Ранее Беглов распорядился починить лифты в доме на Индустриальном проспекте в Петербурге.