Беглов рассказал о работе с детьми с ограниченными возможностями

Санкт-Петербург, 2 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как ведется работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), в Северной столице.

Градоначальник прибыл 2 сентября в школу №147 Красногвардейского района, чтобы поздравить детей с началом нового учебного года.

«Мы вязли курс на то, чтобы детишек порадовать, особенно детей с ограниченными возможностями по здоровью», — отметил Беглов.

По словам главы Петербурга, в школе №147 есть два класса, специально предназначенных для детей с ОВЗ. Напомнил Беглов и о других объектах, которые были созданы для юных горожан, имеющих ограничения по здоровью. Например, в МО Малая Охта строится «Сад ощущений», который не имеет аналогов в России. А в одном из дворов на улице Маршала Захарова открылась детская площадка, разделенная на три зоны: для малышей, для взрослых и для детей с ОВЗ. Как подчеркнул Беглов, при благоустройстве дворов необходимо предусматривать игровые зоны для детей с ограниченными возможностями, передают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов поздравил первоклассников и их родителей с Днем знаний на празднике в Ледовом дворце. Он отметил, что в этом году впервые в школы Петербурга пойдут 60 тысяч учеников.