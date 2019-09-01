Хор в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна РФ

Санкт-Петербург, 1 сентября. Сводный хор более чем из 20 тысяч человек исполнили гимн России на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Акция вошла в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», сообщают организаторы акции «День гимна».

В воскресенье на стадионе «Газпром Арена» объединились музыканты и исполнители из 85 регионов России. Российский гимн исполнили восьмитысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников. В составе оркестра были использованы более 19 видов музыкальных инструментов.

Уникальный состав оркестра вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя рекорд, установленный в 2016 году в Германии. Рекорд официально зарегистрировала судья Книги рекордов Люсия Синигальези.

В этом году исполняется 75 лет государственному гимну России. Впервые музыка современного гимна прозвучала во время конкурса в 1944 году в СССР. Слова гимна неоднократно менялись, однако музыка композитора Александра Александрова оставалась неизменной.

Отметим, с 22 по 25 августа по всей России состоялись массовые мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага. Один из самых массовых митингов-концертов прошел в Москве на проспекте Сахарова. Мероприятие собрало более 100 тысяч участников. Праздничные мероприятия прошли на 33 московских площадках, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», в Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж».