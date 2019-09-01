Беглов проверил запуск движения на Богатырском проспекте

Санкт-Петербург, 1 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал завершение ремонта на двух важных магистралях Приморского района. После проверки участка на Комендантском проспекте он проинспектировал и участок Богатырского проспекта.

В воскресенье Беглов проверил исполнение его поручения открыть рабочее движение по участкам на Комендантском и Богатырского проспектах. Как сообщают «Невские новости», на Богатырском сейчас движение обеспечено с устройством временных въездов на прилегающие территории. Кроме того, были переустроены инженерные сети в части основного хода дороги, установлены остановки, дорожные знаки и нанесена разметка.

Строительство дороги началось в 2013 году. Полностью работы будут закончены в 2020 году после благоустройства прилегающих территорий и подъездов к ним.

Рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы запустили в срок. Участок Комендантского проспекта строится с 2012 года, он находится в районе активного жилого строительства. Здесь появилась система освещения, светофоры, нанесена разметка. Все работы планируется завершить в следующем году.

Ранее сообщалось, что Беглов открыл движение трамваев «Чижик» по двум новым маршрутам. Он также отметил, что в следующем году начнется проектирование еще трех маршрутов.