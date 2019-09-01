Беглов проинспектировал запуск дорожного движения по Комендантскому проспекту

Санкт-Петербург, 1 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов в воскресенье проверил запуск транспорт на Комендантском проспекте. Речь идет об участке от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

Движение было запущено в срок, однако рабочие не потрудились обустроить тротуар, на что врио губернатора и обратил внимание. Он также призвал прочертить велосипедные дорожки, чтобы велосипедисты могли перемещаться, не мешая пешеходам, но и безопасно для самих себя.

Как сообщает портал «Невские новости», участок Комендантского проспекта строили с 2012 года. Несмотря на то, что он находится в районе быстрорастущего жилого квартала, у местных жителей до сих пор не было сквозного проезда к проспекту.

Ранее Беглов обещал обновить старую спортивную площадку в Петроградском районе. Житель Петроградского района Петербурга вместе со своей дочерью обратился к врио губернатора и попросил обновить спортивную площадку в Матвеевском саду.