Беглов сообщил о надбавке петербургским учителям за классное руководство

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах работы за неделю. Он поздравил всех учеников и педагогов с Днем знаний.

С сентября петербургские учителя будут получать надбавку в размере 5000 рублей за классное руководство. Беглов напомнил, что проинспектировал открытие офиса врачей общей практики и детского сада в Московском районе.

Парк Авиаторов нуждается в благоустройстве, власти города обновят зеленую зону в 2020 году. Беглов также сообщил о результатах конкурса «Родной район», в котором первые три места заняли Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы.

Администрация Петербурга выделит средства на реализацию проектов районов-победителей. На этой неделе были открыты участки на Гранитной улице, Богатырском проспекте.

1 сентября были запущены новые маршруты трамвая «Чижик» от станции метро «Ладожская». Власти Петербурга приняли участие в работе Цифрового форума. А в Кроштадте запустили 5G cеть, которая покрывает практически весь город.

Ранее сообщалось, что врио губернатора города проверил благоустройство сквера на улице Туристской.