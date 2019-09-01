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Беглов проверил благоустройство сквера на Туристской улице

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Беглов проверил благоустройство сквера на Туристской улице

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил благоустройство сквера на Туристской улице в Приморском районе.

Жители Приморского района в феврале обратились к Беглову с просьбой благоустроить пустырь. Теперь на этом месте появился зеленый уголок со скамейками, детской площадкой и зоной Wi-Fi.

«Очень хорошо получилось. Райский уголок нам сделали. Вы так быстро отреагировали, такой молниеносной реакции просто никто не ожидал», — сказали местные жители.

Беглов напомнил, что петербургские власти заботятся о создании публичных мест отдыха. Важно сохранять зеленые зоны и парки.

Как отмечают «Невские новости», территория была благоустроена почти за два месяца. С горожанами согласовали все детали парка, в том числе программу озеленения.

Ранее Беглов назвал окончательную дату запуска новых станций Фрунзенского радиуса. Они откроются 5 сентября.

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