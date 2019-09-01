Беглов поздравил первоклассников в Ледовом дворце

Санкт-Петербург, 1 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил первоклассников с Днем знаний на празднике в Ледовом дворце.

1 сентября является волнительным днем для родителей первоклассников. Они переживают, как будут учиться их дети в школе, заведут ли новых друзей.

«Уверены, что наши петербургские школьники талантливые, замечательные, трудолюбивые», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов пожелал удачи первоклассникам. Он отметил, что в этом году впервые в школу пойдут 60 тысяч учеников. По словам главы комитета по культуре Константина Сухенко, проводить для первоклашек настоящие праздники стало традицией.

Ранее сообщалось, что Беглов запустил движение трамваев «Чижик» по двум маршрутам. Он также сообщил, что 5 сентября откроются новые станции метро Фрунзенского радиуса.