Петербуржцы показали видео движения автомобилей по Богатырскому проспекту

Санкт-Петербург, 1 сентября. Жители Петербурга показали видео с Богатырского проспекта, на котором запущено рабочее движение. Ролик опубликовали в соцсетях.

Движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов открыли 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это было сделано по поручению врио губернатора Александра Беглова.

Автор ролика отмечает, что на карте Петербурга исчезла «болевая точка».

«Богатырский проспект поехал. А вы уже проехали по новой полосе?» — спросил петербуржец, его цитируют «Невские новости».

Все работы по ремонту двух проспектов будут завершены в 2020 году. Ранее сообщалось, что Александр Беглов открыл движение трамваев «Чижик» по двум новым маршрутам. Он также отметил, что в следующем году начнется проектирование еще трех маршрутов.